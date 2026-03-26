Игроки сборной России после тренировки пообщались с детьми (видео)

Игроки сборной России после тренировки уделили внимание юным болельщикам, которые ждали команду у поля.

Футболисты подошли к детям, пообщались с ними и подарили яркие эмоции.



Уже 27 марта национальная команда проведёт товарищескую встречу против Никарагуа. Игра состоится в Краснодаре, начало - в 19:30 по московскому времени.



Отметим, что с 2022 года российские клубы и сборная лишены возможности выступать в официальных турнирах под эгидой ФИФА, поэтому команда проводит только контрольные матчи.



