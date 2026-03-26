Мостовой сравнил Халка и Вагнера Лава

Александр Мостовой оценил сильнейших легионеров в истории РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист "Спартака" выделил Вагнера Лава и сравнил его с Халком.

- Лав однозначно входит в тройку лучших легионеров РПЛ. Было много хороших легионеров в том же "Зените", в "Спартаке" сколько было, в ЦСКА. Если сравнивать по индивидуальным качествам, Халк не слабее, а может - сильнее Вагнера Лава, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Лав недавно завершил карьеру, о чём сделал официальное объявление. За ЦСКА он провёл более 250 матчей и забил 124 мяча.

Халк выступал за "Зенит" в течение четырёх сезонов, записав на свой счёт 77 голов в 148 встречах. Сейчас нападающий играет за "Атлетико Минейро".

