Матчи Скрыть

Воробьев отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался об информации, что игрок может перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я ничего не слышал об интересе со стороны ЦСКА.
Со мной никто из армейского клуба не связывался. Мне надо повторить в матче с красно-синими в последнем туре гол, забитый в первом круге", - сказал Воробьев "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отказался от предложения клуба по продлению контракта.

Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится