Воробьев отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

"Я ничего не слышал об интересе со стороны ЦСКА.Со мной никто из армейского клуба не связывался. Мне надо повторить в матче с красно-синими в последнем туре гол, забитый в первом круге", - сказал Воробьев "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отказался от предложения клуба по продлению контракта.
Дмитрий Воробьев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.