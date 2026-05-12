Тарпищев: главное, чтобы у Карседо был контакт с командой

Президент Федерации тенниса России и болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Он только в начале пути.
Главное, чтобы у Карседо был контакт с командой.
Если он никуда не исчезнет, то результат придет", - сказал Тарпищев "РБ Спорт".

Вчера, 11 мая, московский "Спартак" выиграл у себя дома у казанского "Рубина" в матче 29-го тура РПЛ. Игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась со счетом 2:1. Таким образом красно-белые 10-ю победу под руководством Хуана Карлоса Карседо в 15 встречах.

В заключительном туре чемпионата России спартаковцы сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо", а в Суперфинале Кубка страны встретятся с "Краснодаром".

