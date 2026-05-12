Лапочкин заявил, что "Зенит" забил победный гол в ворота "Сочи" по правилам

"Никакого фола не было. В момент подачи Нино просто стоит, он ничего не делает. Он не выставляет руки, не толкает, не нарушает правила. Вратарь сам не играет в этот мяч, он пролетает дальше. Это легитимный гол", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".
10 мая состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Встреча проходила на "Газпром Арене". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.
В составе "барсов" голом отличился Захар Федоров. За "Зенит" мячи забили Луис Энрике и Александр Ерохин.