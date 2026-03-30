"Не помню, почему стали так называть. Но мне нравится". Кисляк - о своем прозвище в ЦСКА

"В команде я дед! Глебов каждый день так называет. Приклеилось ко мне в 12 лет — со времен "Чертаново".
Сам не помню, что сделал в 12 лет, что стали так называть. Но мне нравится — дед и дед", - цитирует Кисляка Sport24.
20-летний Матвей Кисляк - воспитанник Академии московского ЦСКА. За основную команду полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне игрок провел за "армейцев" 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Всего на счету хавбека 11+8 по системе гол плюс пас в 75 играх в красно-синей футболке.