"Вдруг я задел "Краснодар" или лично Сперцяна? Было неудобно". Кисляк - о скандальном интервью

После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове. С другой стороны, анализируя, понял: ничего жесткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на "Краснодар", но никого задеть я точно не хотел", - сказал Кисляк.
После первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром" (3:1) полузащитник Матвей Кисляк обвинил соперника в том, что они не умеют проигрывать. Капитан краснодарцев Эдуард Сперцян порекомендовал своему более молодому визави сосредоточиться на футболе и не обсуждать другие команды.
Напомним, по итогам двухматчевого противостояния "быки" одержали победу с общим счетом 5:3 и вышли в финал Пути РПЛ. "Армейцы" продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.
Источник: Sport24