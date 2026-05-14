Как пишет The Guardian, игроки лондонского клуба считают испанского специалиста оптимальным кандидатом для возвращения команды в борьбу за трофеи.
По информации источника, руководство "Челси" уже ведёт переговоры с представителями Алонсо, а сам тренер остаётся главным претендентом на должность.
Игроки уверены, что команде нужен наставник с серьёзным авторитетом в раздевалке, и Алонсо подходит под эти требования благодаря успешной карьере как футболиста, так и тренера. Сообщается, что испанец также хочет получить влияние на трансферную политику клуба.
Напомним, Алонсо остаётся без работы после ухода из "Реала" в начале 2026 года.
Алонсо стал главным кандидатом для "Челси" - источник
Футболисты "Челси" поддерживают идею назначения Хаби Алонсо на пост рулевого команды.
