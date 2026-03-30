Агент Ракова: сезон для Вадима, с большой долей вероятности, завершен

"К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция.
К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".
В сентябре 2025 года Вадим Раков получил перелом пятой плюсневой кости, находясь в расположении молодежной сборной России. 21 марта 2026 года Владимир Кузьмичев заявил, что футболист получил повреждение на тренировке "Крыльев Советов".
Нападающий выступает за самарский клуб на правах аренды у московского "Локомотива". В текущем сезоне на его счету 11 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи.