Агент Ракова: сезон для Вадима, с большой долей вероятности, завершен

Агент Владимир Кузьмичев высказался о состоянии футболиста "Крыльев Советов" Вадима Ракова.
Владимир Кузьмичев заявил, что у Вадима Ракова произошел рецидив травмы, полученной в сентябре 2025 года.

"К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция.

К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспрессу".

В сентябре 2025 года Вадим Раков получил перелом пятой плюсневой кости, находясь в расположении молодежной сборной России. 21 марта 2026 года Владимир Кузьмичев заявил, что футболист получил повреждение на тренировке "Крыльев Советов".

Нападающий выступает за самарский клуб на правах аренды у московского "Локомотива". В текущем сезоне на его счету 11 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи.

