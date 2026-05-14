В Норвегии приняли решение по Хайкину перед ЧМ-2026 - источник

Голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин, вероятно, не сыграет за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает TV2, вратарь не попадёт в заявку национальной команды даже в том случае, если ФИФА одобрит смену его спортивного гражданства.



Ранее международная федерация отказала Хайкину в возможности выступать за Норвегию. Причиной стало несоответствие требованиям по сроку непрерывного проживания в стране.



Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с июня по июль 2026 года.