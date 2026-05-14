Погребняк - о Дуране: приехал, забил два пенальти и уехал

- Честно, даже не хочется говорить о Джоне Дуране. В "Зените" много других положительных новостей, в отличие от отъезда этого нападающего. Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни, - приводит слова Погребняка "СЭ".
Дуран перешёл в "Зенит" зимой на правах аренды из "Аль-Насра". За петербургскую команду форвард провёл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Перед заключительным туром РПЛ клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице. Для чемпионства команде Сергея Семака достаточно не проиграть "Ростову" на выезде.