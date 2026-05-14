Погребняк - о Дуране: приехал, забил два пенальти и уехал

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал отъезд форварда Джона Дурана из расположения петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-футболист признался, что не видит смысла подробно обсуждать ситуацию вокруг нападающего.

- Честно, даже не хочется говорить о Джоне Дуране. В "Зените" много других положительных новостей, в отличие от отъезда этого нападающего. Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни, - приводит слова Погребняка "СЭ".

Дуран перешёл в "Зенит" зимой на правах аренды из "Аль-Насра". За петербургскую команду форвард провёл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Перед заключительным туром РПЛ клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице. Для чемпионства команде Сергея Семака достаточно не проиграть "Ростову" на выезде.

