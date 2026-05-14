Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии

Карло Анчелотти останется во главе сборной Бразилии как минимум до 2030 года.

Фото: Getty Images

О продлении соглашения с итальянским специалистом официально объявила Бразильская конфедерация футбола.



В объявлении подчеркнули, что довольны работой тренера и считают его важной фигурой для нынешнего проекта национальной команды.



66-летний Анчелотти возглавляет бразильцев с 2025 года. С того момента команда провела десять встреч: в пяти из них была одержана победа, ещё два матча завершились ничьими, а в трёх случаях Бразилия уступила соперникам.