Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии

Карло Анчелотти останется во главе сборной Бразилии как минимум до 2030 года.
Фото: Getty Images
О продлении соглашения с итальянским специалистом официально объявила Бразильская конфедерация футбола.

В объявлении подчеркнули, что довольны работой тренера и считают его важной фигурой для нынешнего проекта национальной команды.

66-летний Анчелотти возглавляет бразильцев с 2025 года. С того момента команда провела десять встреч: в пяти из них была одержана победа, ещё два матча завершились ничьими, а в трёх случаях Бразилия уступила соперникам.

