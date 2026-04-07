Валерий Карпин назвал главную ошибку в тренерской карьере

- Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я как тренер требовал от футболиста то, чего он не может.
Пример из школы, если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в "Спартаке", - цитирует Карпина ТАСС.
Напомним, что в текущем сезоне Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" - он проработал в клубе с июня по ноябрь прошлого года. На данный момент специалист продолжает занимать аналогичный пост в национальной команде России. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года - Карпин работает в сборной с июля 2021 года.
Ранее Карпин был главным тренером "Ростова", "Торпедо" Армавира, испанской "Мальорки" и московского "Спартака".