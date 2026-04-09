Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

"Создан для таких клубов, как "Барселона". Ташуев - о российском игроке

Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался о футболисте "Локомотива".
Российский специалист заявил, что у Алексея Батракова хороший футбольный интеллект.

"Батраков создан для таких клубов, как "ПСЖ", "Барселона", "Бавария". У него шикарное понимание игры, а в этих командах это ценят. Футбольный интеллект у Батракова на хорошем уровне.
Конечно, конкуренция в европейских топ-клубах очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин", - сказал Ташуев "Советскому спорту".

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 30 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

