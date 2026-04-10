Капитан "Спартака" объяснил слова Кахигао о работе судей

- Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают.
Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше, - цитирует Зобнина "Чемпионат".
В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В первом тайме красно-белые получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара - Эсекьель Барко пробил по центру ворот и не смог переиграть Евгения Латышонка.
Перед этой встречей спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично обратился к арбитрам. Он попросил, чтобы судьи проявляли уважение к "Спартаку" во время матчей с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге. Подобными высказываниями также отметились экс-футболисты красно-белых и генеральный директор Сергей Некрасов.