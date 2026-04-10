Капитан "Спартака" объяснил слова Кахигао о работе судей

Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин объяснил слова спортивного директора Франсиса Кахигао о работе судей.
По словам Зобнина, Кахигао хотел, чтобы арбитры не допускали ошибок в больших матчей и нормально судили.

- Наверное, посыл был в том, чтобы судили нормально. Чтобы арбитры сохраняли полную концентрацию и не упускали какие-то ошибки, которые они совершают.

Понятно, что всем свойственно ошибаться. Но хочется, чтобы в таких больших матчах ошибок совершалось как можно меньше, - цитирует Зобнина "Чемпионат".

В полуфинале Пути регионов Кубка России московский "Спартак" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 (7:6 - пен.). В первом тайме красно-белые получили право на исполнение одиннадцатиметрового удара - Эсекьель Барко пробил по центру ворот и не смог переиграть Евгения Латышонка.

Перед этой встречей спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично обратился к арбитрам. Он попросил, чтобы судьи проявляли уважение к "Спартаку" во время матчей с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге. Подобными высказываниями также отметились экс-футболисты красно-белых и генеральный директор Сергей Некрасов.

