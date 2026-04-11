Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Игрок "Краснодара" - о "Зените": мы не должны фокусироваться на тех, кто позади

Футболист "Краснодара" Жоау Батчи высказался о борьбе за чемпионство РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что команде нужно прогрессировать для чемпионства в РПЛ.

"Мне кажется, команда не должна фокусироваться на тех, кто позади. Нужно фокусироваться только на том, что мы делаем, и что нам нужно продолжать делать, чтобы оставаться на первой строчке.
Весь фокус смещается в эту сторону. Мы хорошо выглядим, нужно продолжать прогрессировать, чтобы по окончании чемпионата остаться на первом месте и выиграть титул", - сказал Батчи "Советскому спорту".

Завтра, 12 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с 51 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится