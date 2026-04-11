Игрок "Краснодара" - о "Зените": мы не должны фокусироваться на тех, кто позади

"Мне кажется, команда не должна фокусироваться на тех, кто позади. Нужно фокусироваться только на том, что мы делаем, и что нам нужно продолжать делать, чтобы оставаться на первой строчке.Весь фокус смещается в эту сторону. Мы хорошо выглядим, нужно продолжать прогрессировать, чтобы по окончании чемпионата остаться на первом месте и выиграть титул", - сказал Батчи "Советскому спорту".
Завтра, 12 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с 51 баллом в своем активе.