ЦСКА
14:00
СочиНе начат
Ростов
16:30
СпартакНе начат
Локомотив
16:30
Динамо МхНе начат
Зенит
19:30
КраснодарНе начат

Урал
13:00
УфаНе начат
Волга Ул
15:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:30
Арсенал ТулаНе начат
Ротор
17:00
СоколНе начат

Ташуев: "Краснодару" хватит сил на победу в РПЛ и Кубке

Российский тренер Сергей Ташуев оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ и Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Ташуева, "Краснодару" хватит сил на победу во всех турнирах.

- Весенняя часть совсем короткая. "Краснодару" хватит сил на победу в Кубке России и в РПЛ.

Нельзя сказать, что "Зенит" из-за вылета из Кубка повысил свои шансы на победу в РПЛ. У Мусаева есть ресурсы для победы в двух турнирах, - приводит слова Ташуева Metaratings.

По итогам 23 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 52 набранными очками. Сегодня, 12 апреля, южане сыграют на выезде с петербургским "Зенитом" в 24 туре РПЛ.

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России краснодарцы сыграли вничью на выезде с московским "Динамо" - 0:0. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА, который сыграет в финале нижней сетки со "Спартаком".

