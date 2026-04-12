Ташуев: "Краснодару" хватит сил на победу в РПЛ и Кубке

- Весенняя часть совсем короткая. "Краснодару" хватит сил на победу в Кубке России и в РПЛ.
Нельзя сказать, что "Зенит" из-за вылета из Кубка повысил свои шансы на победу в РПЛ. У Мусаева есть ресурсы для победы в двух турнирах, - приводит слова Ташуева Metaratings.
По итогам 23 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 52 набранными очками. Сегодня, 12 апреля, южане сыграют на выезде с петербургским "Зенитом" в 24 туре РПЛ.
В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России краснодарцы сыграли вничью на выезде с московским "Динамо" - 0:0. Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА, который сыграет в финале нижней сетки со "Спартаком".