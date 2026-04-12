Лепехин: не думаю, что для "Зенита" все закончится, если в этом сезоне не возьмут трофей

Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин заявил, что второй подряд сезон без трофеев не станет катастрофой для команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Не думаю, что для этого "Зенита" всё закончится, если команда завершит второй сезон без трофеев.
Всё-таки клуб серьёзный, команду выстраивали много лет", - сказал Лепехин "Чемпионату".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

