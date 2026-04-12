Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенит" - "Краснодар"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Прошлый сезон показал, что так просто это не работает — "Зенит" крупно обыграл "Краснодар" в Петербурге, но чемпионом не стал.
Этот матч важен и даст победителю хорошие шансы на титул, но следующие важны не в меньшей степени", - сказал Булыкин "Чемпионату".


Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась на домашнем стадионе "быков" и завершилась победой петербуржцев - 2:0.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

