ЦСКА
0 - 1 0 1
СочиПерерыв
Ростов
16:30
СпартакНе начат
Локомотив
16:30
Динамо МхНе начат
Зенит
19:30
КраснодарНе начат

Урал
0 - 0 0 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:30
Арсенал ТулаНе начат
Ротор
17:00
СоколНе начат

Деменко: Дуран не способен в одиночку решить судьбу матча

Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
"Понятно, что "Зенит" переплатил даже за аренду Дурана.
Это все прекрасно понимают. Дуран — неплохой футболист, но для чемпионата России на данный момент не показывает, что может в одиночку решить судьбу матча", - сказал Деменко Legalbet.

Джон Дуран перешел в "Зенит" из "Аль-Насра" в начале февраля 2026 года на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 7 матчей и забил 2 гола. Соглашение колумбийского футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

