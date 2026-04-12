Деменко: Дуран не способен в одиночку решить судьбу матча

"Понятно, что "Зенит" переплатил даже за аренду Дурана.Это все прекрасно понимают. Дуран — неплохой футболист, но для чемпионата России на данный момент не показывает, что может в одиночку решить судьбу матча", - сказал Деменко Legalbet.
Джон Дуран перешел в "Зенит" из "Аль-Насра" в начале февраля 2026 года на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 7 матчей и забил 2 гола. Соглашение колумбийского футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.