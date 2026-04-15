Кутепов ответил, завершил ли он профессиональную карьеру

"Не могу сказать, что поставил точку, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если это будет какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия.
В моей карьере сейчас некое затишье перед решением. На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. К 35–36 годам я уже подойду с каким-то багажом знаний или квалификации. Хочу продуктивно потратить время на себя", — отметил Кутепов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Илья Кутепов является чемпионом (2016/2017), обладателем Суперкубка (2017) и Кубка России (2021/2022) в составе "Спартака".