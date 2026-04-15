Кутепов ответил, завершил ли он профессиональную карьеру

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов ответил на вопрос о том, завершена ли его карьера в большом футболе.
Фото: ФК "Велес"
Последним клубом Кутепова была "Народная команда" из Медиалиги, последним профессиональным коллективом — московский "Велес". По словам футболиста, сейчас он не готов принять любое предложение, лишь бы просто играть.

"Не могу сказать, что поставил точку, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если это будет какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия.

В моей карьере сейчас некое затишье перед решением. На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. К 35–36 годам я уже подойду с каким-то багажом знаний или квалификации. Хочу продуктивно потратить время на себя", — отметил Кутепов в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Илья Кутепов является чемпионом (2016/2017), обладателем Суперкубка (2017) и Кубка России (2021/2022) в составе "Спартака".

