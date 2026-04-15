Сенников заявил, что эмоциональность Евсеева идёт "Динамо" в плюс

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением об эмоциональном поведении главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По мнению Сенникова, Евсеев заряжает своих подопечных и помогает им набирать очки.

"Это больше идёт в плюс. Он сам всегда был эмоциональным футболистом, неуступчивым бойцом, никогда не любил проигрывать. Он заряжает своих игроков, чтобы у них ноги не тряслись перед сильными соперниками, чтобы они играли в свой футбол.

Его эмоциональность помогает махачкалинскому "Динамо" набирать очки", — отметил Сенников в беседе с "Матч ТВ".

После 24 туров "Динамо" Махачкала с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После двух последних матчей команды в чемпионате России Вадим Евсеев нецензурно выругался во флеш-интервью.

