Сенников заявил, что эмоциональность Евсеева идёт "Динамо" в плюс

По мнению Сенникова, Евсеев заряжает своих подопечных и помогает им набирать очки."Это больше идёт в плюс. Он сам всегда был эмоциональным футболистом, неуступчивым бойцом, никогда не любил проигрывать. Он заряжает своих игроков, чтобы у них ноги не тряслись перед сильными соперниками, чтобы они играли в свой футбол.После 24 туров "Динамо" Махачкала с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После двух последних матчей команды в чемпионате России Вадим Евсеев нецензурно выругался во флеш-интервью.