Рожков сравнил Садулаева с Кварацхелией

Защитник "Рубина" Илья Рожков рассказал, кто из нынешних футболистов Российской Премьер-Лиги напоминает по стилю вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичу Кварацхелию.

Похож ли кто-то из РПЛ на Хвичу? Отмечу Лечи Садулаева из "Ахмата", — передаёт слова Рожкова "Чемпионат"

Рожков в 16-летнем возрасте провёл несколько тренировок с основой "Рубина", когда за казанскую команду играл Хвича."Мне было лет 16, когда меня взяли потренироваться с основой. Хвича меня пару раз проверил "между", даже тогда уровень чувствовался. Понятно, что в Европе он добился ещё большего прогресса.В текущем сезоне Садулаев провёл за "Ахмат" 23 матча в РПЛ, в которых отдал 2 результативные передачи. В 5 матчах Кубка России в активе Лечи — один гол и один ассист.Хвича Кварацхелия в 40 встречах во всех соревнованиях забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.