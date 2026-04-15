Рожков сравнил Садулаева с Кварацхелией

Защитник "Рубина" Илья Рожков рассказал, кто из нынешних футболистов Российской Премьер-Лиги напоминает по стилю вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичу Кварацхелию.
Фото: ФК "Ахмат"
Рожков в 16-летнем возрасте провёл несколько тренировок с основой "Рубина", когда за казанскую команду играл Хвича.

"Мне было лет 16, когда меня взяли потренироваться с основой. Хвича меня пару раз проверил "между", даже тогда уровень чувствовался. Понятно, что в Европе он добился ещё большего прогресса.

Похож ли кто-то из РПЛ на Хвичу? Отмечу Лечи Садулаева из "Ахмата", — передаёт слова Рожкова "Чемпионат".

В текущем сезоне Садулаев провёл за "Ахмат" 23 матча в РПЛ, в которых отдал 2 результативные передачи. В 5 матчах Кубка России в активе Лечи — один гол и один ассист.

Хвича Кварацхелия в 40 встречах во всех соревнованиях забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.

