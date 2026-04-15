Кутепов назвал идеального тренера для "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов выделил лучшего тренера для красно-белых.
С января команду тренирует испанец Хуан Карлос Карседо. После 24 туров красно-белые с 42 очками занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

"Идеальный тренер для "Спартака"? Мне на ум приходит Клаудио Раньери. Взять тот же "Лестер", он эту команду сделал чемпионом.

Мне его работа в каждом клубе очень симпатизирует: его подход, видение. Думаю, что он подошёл бы "Спартаку" — его опыт, спокойствие, уверенность", — отметил Кутепов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Последним местом работы Клаудио Раньери была "Рома" (2024–2025). По завершении работы в римском клубе итальянский специалист объявил об окончательном завершении тренерской карьеры.

