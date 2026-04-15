Кутепов назвал идеального тренера для "Спартака"

"Идеальный тренер для "Спартака"? Мне на ум приходит Клаудио Раньери. Взять тот же "Лестер", он эту команду сделал чемпионом.
Мне его работа в каждом клубе очень симпатизирует: его подход, видение. Думаю, что он подошёл бы "Спартаку" — его опыт, спокойствие, уверенность", — отметил Кутепов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Последним местом работы Клаудио Раньери была "Рома" (2024–2025). По завершении работы в римском клубе итальянский специалист объявил об окончательном завершении тренерской карьеры.