Шикунов рассказал, каким клубам принёс бы пользу Дзюба

"Дзюба поможет уже не любому клубу РПЛ, всё-таки возраст. Но "Акрону" и "Локомотиву" он помог. Дзюба — уникальный футболист. На 100% уверен, что он будет играть в следующем сезоне.
Артём — футболист другого уровня по сравнению с тем же Заболотным из "Спартака". Сейчас он уже не помог бы "Спартаку", но, если бы его взяли год назад, он был бы полезнее Антона", — отметил Шикунов в беседе с Metaratings.
В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 22 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.