Кутепов ответил, остаётся ли "Спартак" народной командой

"Спартак" навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом.
Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Когда забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у "Зенита" будет такая же армия болельщиков", — передаёт слова Кутепова "Спорт-Экспресс".
После 24 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. Также команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с ЦСКА.