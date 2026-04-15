Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
Реал МадридНе начат
Арсенал
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Защитник "Рубина" рассказал, как Рахимов попрощался с командой

Игрок "Рубина" Илья Рожков рассказал, как экс-наставник команды Рашид Рахимов попрощался с футболистами после своего увольнения.
"Попрощались с Рахимовым, когда мы были в Москве после медосмотра перед вылетом в Турцию на сборы. Рашид Маматкулович собрал нас в заведении, провели время вместе, пообщались по душам.

На прощание он сказал: "Удачи, всегда буду за вами следить", – сказал Рожков.

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" в январе. Команду возглавил испанский специалист Франк Артига.

Рахимов работал в казанском клубе с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей во всех турнирах, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и потерпела 43 поражения.

После 24 сыгранных туров "Рубин" занимает восьмую строчку, находясь в середине турнирной таблицы РПЛ.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится