Защитник "Рубина" рассказал, как Рахимов попрощался с командой

"Попрощались с Рахимовым, когда мы были в Москве после медосмотра перед вылетом в Турцию на сборы. Рашид Маматкулович собрал нас в заведении, провели время вместе, пообщались по душам.
На прощание он сказал: "Удачи, всегда буду за вами следить", – сказал Рожков.
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" в январе. Команду возглавил испанский специалист Франк Артига.
Рахимов работал в казанском клубе с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей во всех турнирах, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и потерпела 43 поражения.
После 24 сыгранных туров "Рубин" занимает восьмую строчку, находясь в середине турнирной таблицы РПЛ.
Источник: "Чемпионат"