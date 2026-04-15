В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Акинфеева и Лукина

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил о доступности игроков.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорь Акинфеев продолжает восстановление от повреждения. Лукин также восстанавливаться по графику. Остальные игроки работают в общей группе", - цитирует Челестини "СЭ".

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник "армейцев" Матвей Лукин не принимают участия в тренировке команды в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Из-за повреждений оба игрока занимаются индивидуально.

Встреча состоится в эту субботу, 18 апреля, в Самаре. Начало - в 14:30 по московскому времени.

