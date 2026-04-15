Челестини высказался о предстоящем противостоянии со "Спартаком" в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от финала Пути регионов Кубка России со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы замечаем, что болельщики часто не говорят о следующем матче в лиге. Они просят тебя обыграть "Спартак"...
Иногда для них победа над принципиальным соперником важнее, чем результат в чемпионате. Надеюсь, что нас ждет яркая игра в Кубке России", - сказал Челестини.

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" в рамках финала Пути регионов Кубка России состоится 6 мая на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене". Победитель этой пары встретится в Суперфинале турнира с "Динамо" или "Краснодаром".

В ближайшую субботу, 18 апреля, "армейцы" встретятся на выезде с "Крыльями Советов". Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 14:30 по Москве.

Источник: "СЭ"

