Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
Реал МадридНе начат
Арсенал
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Игрок ЦСКА: поражение от "Сочи" дома стало очень жестким

Вингер ЦСКА Энрике Кармо высказался о поражении в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Поражение от "Сочи" дома стало очень жестким, мы пытались пережить напряжение и пытались отыграться.

Но сейчас мы хорошо работаем, чтобы сыграть с "Крыльями" — это самый важный матч для нас. Необходимо продолжать работать — мы хотим выиграть и снова выйти на победный путь", - сказал Кармо.

В прошлом туре московский ЦСКА неожиданно уступил на своем поле "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и звершилась со счетом 0:1.

В рамках 25-го тура чемпионата России "армейцы" сыграют в гостях против самарских "Крыльев Советов". Встреча состоится 18 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится