Игрок ЦСКА: поражение от "Сочи" дома стало очень жестким

"Поражение от "Сочи" дома стало очень жестким, мы пытались пережить напряжение и пытались отыграться.
Но сейчас мы хорошо работаем, чтобы сыграть с "Крыльями" — это самый важный матч для нас. Необходимо продолжать работать — мы хотим выиграть и снова выйти на победный путь", - сказал Кармо.
В прошлом туре московский ЦСКА неожиданно уступил на своем поле "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и звершилась со счетом 0:1.
В рамках 25-го тура чемпионата России "армейцы" сыграют в гостях против самарских "Крыльев Советов". Встреча состоится 18 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.
