Ловчев оценил назначение Шварца в "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Евгений Ловчев высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером "Динамо".
Евгений Ловчев заявил, что Сандро Шварц поможет "Динамо".

"Шварц все-таки с "Динамо" работал и показывал хорошие результаты, поэтому он поможет им. Он же не просто так пришел, значит, поставил вопросы об укреплении команды, будут покупать каких-то игроков, найдут на это деньги. Это хороший вариант для "Динамо", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

22 мая пресс-служба московского "Динамо" объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером команды. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее Шварц работал наставником бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда провела 57 матчей, одержала 32 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

