Смородская: Батраков стоит намного больше. Минимум 30 млн евро

"Я бы еще дороже его продавала, он стоит намного больше. 30 миллионов евро - это минимум. Я бы просила больше.Конечно, я с позитивом смотрю на эту историю, Алексею надо развиваться. Спокойно вижу его в "ПСЖ" рядом с игроками высочайшего уровня. Он этого достоин", - сказала Смородская "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский клуб готов купить игрока за 25 миллионов евро.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.