Наумов: "Ахмат" отберет очки у "Спартака"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о матче "Спартака" и "Ахмата".
Фото: ФК "Ахмат"
Николай Наумов заявил, что у игрока "Ахмата" Георгия Мелкадзе будет особая мотивация на матч против "Спартака".

"Ахмат" сейчас настолько крепок, что "Спартаку" придется невероятно трудно. Гости отберут у "Спартака" очки в этом матче: думаю, будет счет 1:1 или 0:0.
"Ахмат" сыграет от обороны и укрепит середину поля. Защитные рубежи там довольно хорошие. Контратаки у грозненцев очень опасные, такими они будут и в предстоящем матче. Плюс у Мелкадзе особая мотивация на матчи со "Спартаком", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Завтра, 19 апреля, состоится матч московского "Спартака" против грозненского "Ахмата" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Команда Станислава Черчесова находится на девятом месте с 31 баллом в своем активе.

