Губерниев - о Дзюбе: он нужен российскому футболу

"Стоит ли Дзюбе оставаться в "Акроне" на следующий сезон? Это факт, что он будет полезен команде. Будет здорово, если Артём продлит контракт. Он нужен российскому футболу.Он классный футболист, раздражитель. Как мы тогда будем шутить про его руки в конце концов? Артём на самом деле большой молодец", - сказал Губерниев Metaratings.
Артем Дзюба выступает в составе тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.