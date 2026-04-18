Зобнин объяснил, почему не может назвать себя легендой "Спартака"

Футболист "Спартака" Роман Зобнин ответил, почему не может назвать себя легендой клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что ему сложно сравнивать себя с великими игроками "Спартака" из прошлого.

"Само слово "легенда" люди могут понимать по-разному. И лично мне сложно сравнивать себя с великими спартаковцами прошлого.
Такими как Симонян, Черенков. Или игроки из 90-х, чью игру я видел ребенком, - Аленичев, Титов, Тихонов. Вот они - точно легенды. Думаю, тут еще важен вклад человека в историю, количество завоеванных трофеев", - сказал Зобнин официальному сайту "Спартака".

Роман Зобнин выступает в составе московского "Спартака" с начала июля 2016 года. Всего за красно-белых полузащитник провел 300 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 32-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

