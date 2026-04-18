"Пари НН" - "Динамо": где и когда смотреть матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским "Пари НН" и московским "Динамо". Встреча пройдет на "Совкомбанк Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Динамо" располагается на 7-й строчке с 34 баллами в своем активе.