Мостовой: Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана - Джон все отдал ленью

- Соболев не выигрывал конкуренцию у Дурана. Джон всё отдал своей ленью. Тренер никогда не будет ставить в основу игрока, который ходит по полю пешком.
Если бы Дуран был мотивирован на 100%, Соболев сидел бы на скамейке запасных, - цитирует Мостового "Советский спорт".
Напомним, что Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды за 2,75 миллионов евро. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Форвард провел за петербуржцев семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Александр Соболев в нынешнем сезоне вышел на поле в 32 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. По итогам 24 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками в своем активе.