Заварзин: если тренерский штаб "Спартака" хочет остаться, то нужно обыгрывать "Ахмат"

- Если "Спартак" хочет завоевать бронзовые медали, а нынешний тренерский коллектив остаться на новый сезон, им непременно надо выигрывать предстоящий матч у "Ахмата".
Если будет ничья, или, не дай бог, проиграют, то этому тренерскому составу уже надо будет готовить замену на будущий сезон. Думаю, матч с "Ахматом" — одна из последних надежд попасть в тройку, - цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.