Маринкин - о результате матча с "Пари НН": приезжали сюда только за победой

- Игра и результат не самые лучшие для нас, приезжали сюда только за победой, чтобы и себя порадовать, и болельщиков в честь 103-летия клуба.
В раздевалке говорили об этом, настраивались. К сожалению, у нас не получилось победить, - цитирует Маринкина "Матч ТВ".
В субботу, 18 апреля, московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Пари НН" в матче 25 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1, забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун и Николас Маричаль. Во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве после удаления Олусегуна.
По итогам 25 сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. Команда Алексея Шпилевского занимает 14 место с 22 баллами в своем активе.