Кечинов спрогнозировал, кто одержит победу в матче "Спартак" - "Ахмат"

- Матч для красно-белых будет тяжелым, это однозначно. У "Ахмата" крепкая, серьезная команда, где собраны хорошие футболисты.
"Спартак" играет дома, является фаворитом, поэтому думаю, что будет минимальная победа красно-белых, - цитирует Кечинова "Матч ТВ".
Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.