Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:30
ЗенитНе начат
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Кечинов спрогнозировал, кто одержит победу в матче "Спартак" - "Ахмат"

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 25 тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кечинова, матч будет непростым для "Спартака", но красно-белые одержат минимальную победу.

- Матч для красно-белых будет тяжелым, это однозначно. У "Ахмата" крепкая, серьезная команда, где собраны хорошие футболисты.
"Спартак" играет дома, является фаворитом, поэтому думаю, что будет минимальная победа красно-белых, - цитирует Кечинова "Матч ТВ".

Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится