Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Спартак
17:00
АхматНе начат
Краснодар
19:30
БалтикаНе начат

Главный тренер "Пари НН" прокомментировал удаление Олусегуна в матче с "Динамо"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался об удалении нападающего нижегородцев Олакунле Олусегуна в матче 25-го тура РПл с "Динамо".
Фото: ФК "Пари НН"
"Надо понимать, кто показывал такие жёлтые карточки
. После "Балтики" на эмоциях всё публично высказал. Не думаю, что грандам нужна какая-то дополнительная помощь", - цитирует Шпилевского официальный сайт "Пари НН".

В этой встрече Олусегун отметился забитым мячом, однако во втором тайме был удалён, оставив свою команду в меньшинстве. На итоговый счёт это не повлияло - матч завершился со счетом 1:1.

После 25 туров "Пари НН" с 22 очками находится на 14-й позиции. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против "Оренбурга" 22 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится