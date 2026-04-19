Главный тренер "Пари НН" прокомментировал удаление Олусегуна в матче с "Динамо"

Фото: ФК "Пари НН"

"Надо понимать, кто показывал такие жёлтые карточки

. После "Балтики" на эмоциях всё публично высказал. Не думаю, что грандам нужна какая-то дополнительная помощь", - цитирует Шпилевского официальный сайт "Пари НН".В этой встрече Олусегун отметился забитым мячом, однако во втором тайме был удалён, оставив свою команду в меньшинстве. На итоговый счёт это не повлияло - матч завершился со счетом 1:1.После 25 туров "Пари НН" с 22 очками находится на 14-й позиции. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против "Оренбурга" 22 апреля.