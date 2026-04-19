Ледяхов оценил выступление "Спартака" в последних матчах

Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался об игре команды в последних матчах.
"Команда набирает очки.
Ничего страшного, что они не выиграли у "Ростова".
С "Ахматом" будет тяжело, но красно-белые выйдут играть на победу", - сказал Ледяхов "РБ Спорт".

Сегодня, 19 апреля, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках 25 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по столичному времени. Очная встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

На данный момент столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата - красно-белые набрали 42 очка в 24 встречах и отстают от "Локомотива", занимающего третье место, на шесть баллов. Грозненцы располагаются на девятой строчке с 31 баллом в своем активе.

