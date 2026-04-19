Агент Головина - о состоянии игрока: болевых ощущений после травмы нет

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев рассказал о состоянии игрока после травмы.
Фото: Getty Images
"Александр уже готовится к матчу с "Осером".
Болевых ощущений после травмы нет. Сегодня можете увидеть Головина в игре чемпионата Франции", - сказал Клюев "РБ Спорт".

Напомним, 9 апреля у 29-летнего полузащитника случился спазм приводящей мышцы.

В нынешнем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 29 сыгранных туров монегаски занимают седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата с 49 набранными очками.

