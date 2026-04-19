Погребняк: надо поздравить Захаряна с победой в Кубке Испании

Он тоже внёс вклад в этот трофей", - сказал Погребняк " Чемпионату ".

"Надо поздравить Захаряна с победой в Кубке Испании. Если он был в заявке команды, выходил на поле, значит, всё легально.В финале Кубка Испании "Реал Сосьедад" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 2:2 (4:3 - пен.). Арсен Захарян со стадии четвертьфинала турнира ни разу не выходил на поле.Всего в нынешнем сезоне Захарян провел за испанский клуб во всех турнирах 20 матчей и отметился одним забитым мячом. Контракт 22-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро.