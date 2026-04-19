Вратарь "Балтики" Бориско пропустит второй подряд матч команды

В матче 25 тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и "Балтикой" ворота калининградской команды вновь будет защищать Иван Кукушкин, а не основной голкипер Максим Бориско.

Фото: ФК "Балтика"

Лидер РПЛ по играм на ноль (14) пропустит вторую подряд игру чемпионата из-за повреждения. В предыдущей встрече с Кукушкиным на воротах "Балтика" дома сыграла вничью 2:2 с "Пари НН".



Матч команды с "Краснодаром" пройдёт на "Ozon Арене" в Краснодаре сегодня, 19 апреля. Начало — в 19:30 мск.

