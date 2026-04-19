"Спартак" обыграл "Ахмат" в 25 туре РПЛ

Все голы были забиты в первом тайме. В составе красно-белых отличились полузащитники Эсекьель Барко (21'), Маркиньос (28') и Жедсон Фернандеш (39'), за "Ахмат" забил нападающий Максим Самородов (41').
"Спартак" забил ещё два мяча, которые отменили: на 58-й минуте взятие ворот Манфреда Угальде отменили из-за офсайда у Маркиньоса, на 80-й минуте гол Пабло Солари не был засчитан по причине положения вне игры у Жедсона.
"Спартак" набрал 45 очков и поднялся на 4-е место, обойдя "Балтику" (5-е место, 44 очка) и ЦСКА (6-е место, 43 балла). Калининградская команда свой матч 25 тура ещё не провела.