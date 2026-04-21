В руководстве "Спартака" высказались о возможном уходе Жедсона

— Правда ли, что вы вступили в переговоры с "Бешикташем" по аренде Жедсона?
— Нет. Точно нет, - цитирует Некрасова "Матч ТВ".
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Бешикташ" заинтересован в полузащитнике московского "Спартака" Жедсоне Фернандеше и может взять его в аренду с последующим правом выкупа. Жедсон перешел в стан красно-белых летом 2025 года и заключил четырехлетний контракт. В текущем сезоне он вышел на поле в 29 встречах во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.