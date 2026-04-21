Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

В руководстве "Спартака" высказались о возможном уходе Жедсона

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал слухи о возможном уходе Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Некрасова, клуб не вступал в переговоры по трансферу Жедсона.

— Правда ли, что вы вступили в переговоры с "Бешикташем" по аренде Жедсона?
— Нет. Точно нет, - цитирует Некрасова "Матч ТВ".

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Бешикташ" заинтересован в полузащитнике московского "Спартака" Жедсоне Фернандеше и может взять его в аренду с последующим правом выкупа. Жедсон перешел в стан красно-белых летом 2025 года и заключил четырехлетний контракт. В текущем сезоне он вышел на поле в 29 встречах во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится