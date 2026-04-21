Стало известно, за какую сумму "Краснодар" хочет купить Карпукаса - источник

Стала известна сумма, за которую "Краснодар" хочет купить игрока "Локомотива" Артема Карпукаса.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "быки" предлагают за футболиста 4 миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас отказался от нового контракта с "Локомотивом" на улучшенных условиях.

В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

