По информации источника, "быки" предлагают за футболиста 4 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас отказался от нового контракта с "Локомотивом" на улучшенных условиях.
В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Стало известно, за какую сумму "Краснодар" хочет купить Карпукаса - источник
Фото: ФК "Локомотив"