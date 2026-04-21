Губерниев высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Локомотивом"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче "Зенита" и "Локомотива".
Дмитрий Губерниев заявил, что "Зенит" должен показать свой чемпионский характер в матче против "Локомотива".

"Но самое главное, дрогнет ли "Зенит"? Команда в еще одной важнейшей игре РПЛ должна показать свой чемпионский характер. Мы думали, что ключевым станет матч "Зенит" - "Краснодар", а получается, что "Локомотив" - "Зенит".
Так что будем увлеченно следить за игрой, пусть победит сильнейший", - сказал Губерниев "Матч ТВ".

Завтра, 22 апреля, состоится матч московского "Локомотива" против петербургского "Зенита" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. "Железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 48 баллами в своем активе.

