Стало известно, за какую сумму "Локомотив" хочет продать Карпукаса - источник

Стало известно, какую сумму хочет получить "Локомотив" за продажу игрока клуба Артема Карпукаса.
По информации источника, "железнодорожники" хотят получить 10 миллионов евро за продажу футболиста. На данный момент "Краснодар" предлагает за трансфер 4 миллиона евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас отказался продлевать контракт с "Локомотивом" на улучшенных условиях.

В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

