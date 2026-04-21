По информации источника, "железнодорожники" хотят получить 10 миллионов евро за продажу футболиста. На данный момент "Краснодар" предлагает за трансфер 4 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас отказался продлевать контракт с "Локомотивом" на улучшенных условиях.
В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Стало известно, за какую сумму "Локомотив" хочет продать Карпукаса - источник
